Ue, lunedì nuove previsioni economia, Dombrovskis: rischi al ribasso

Roma, 13 mag. (askanews) – La Commissione europea presenterà lunedì prossimo le sue previsioni economiche aggiornate. Lo ha annunciato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin.

“Abbiamo avuto il nostro scambio regolare su situazione e prospettive dell’economia. Forniremo le nostre attese dettagliate con le previsioni primaverili lunedì prossimo. Il 2024 è stato migliore del previsto, al tempo stesso è chiaro che i dazi Usa e le incertezze correlate hanno influenzato negativamente la crescita e le prospettive per quest’anno. I rischi puntano verso l’indebolimento – ha detto – e questo mette in rilievo la necessità di restare focalizzati su misure urgenti per migliorare competitività e prosperità di lungo termine in Europa”.