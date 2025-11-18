Ue, Macron: “preferenza europea” in settore tecnologico

Unione europea non sia “vassallo” di Stati Uniti e Cina

Milano, 18 nov. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato oggi, durante il Summit sulla sovranità digitale europea a Berlino, che l’Europa non vuole essere un “vassallo” dipendente dalle aziende tecnologiche statunitensi e cinesi, bensì è tornato a rivendicare una “preferenza europea” nel settore.”L’Europa non vuole essere cliente dei grandi imprenditori o delle grandi soluzioni fornite dagli Stati Uniti o dalla Cina, vogliamo chiaramente progettare le nostre soluzioni”, ha detto Macron, aggiungendo che la postura europea rifiuta di essere quella di “un vassallo”.”Credo fermamente che la preferenza europea debba diventare il nostro principio guida, a partire dagli appalti pubblici”, ha proseguito Macron.”Perché, indovinate un po? I cinesi hanno un’esclusiva cinese… e gli americani hanno una fortissima preferenza per gli americani”, ha detto il presidente francese.