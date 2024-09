Ue, Mattarella: Completare l’integrazione o l’edificio crollerà

“Le genti di montagna sanno più di chiunque altro che quando ci sono difficoltà emergenziali come calamità naturali un edificio incompleto non può reggere. Vi sono rischi di non sopravvivere. Il mondo è pieno di condizioni emergenziali, difficoltà di grande rilievo, globali. L’Edificio europeo va completato perché non può restare a lungo incompleto, perché non reggerebbe all’urto degli eventi della vita internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando all’Università della Valle d’Aosta, definendo “illusione e inganno” pensare di tornare alle singole sovranità nazionali.