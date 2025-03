Ue, Mattarella: rafforzare difesa sviluppo naturale integrazione europea

Roma, 7 mar. (askanews) – “Rafforzare la difesa europea è uno sviluppo naturale dell’integrazione europea che è andata avanti in questi decenni”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista all’emittente giapponese Nhk, rilasciata nel corso della visita ufficiale in Giappone e riportata sui media.

Italia e Giappone, ha detto il capo dello Stato hanno “una convinzione comune: quella che la vita internazionale è possibile soltanto se vi sono regole certe che tutti rispettino, regole che valgano per tutti a prescindere dalle dimensioni o dalla forza militare o economica di cui dispongono. Regole di questo genere sono indispensabili per una vita ordinata.”

“Giappone e Italia pensano che le regole vadano rispettate e che quando vengono violate si realizzano condizioni drammatiche come in questo momento in Ucraina”, ha concluso.