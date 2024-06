Ue, Meloni: a Bruxelles 27-28 spero poter discutere agenda e direzione Europa

Roma, 24 giu. (askanews) – Io e Viktor Orban “ci rivedremo tra pochi giorni, come sapete il 27 e il 28 giugno è convocato il primo Consiglio europeo di questa nuova legislatura. In quell’occasione avremo modo di discutere sull’agenda strategica e quindi anche, si spera, di quale debba essere la direzione da dare all’Unione Europea nei prossimi anni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi insieme al premier ungherese Viktor Orban.

“Voglio fare in chiusura un grande in bocca al lupo al Primo Ministro Orbán per questi sei mesi di presidenza di turno del Consiglio europeo e ovviamente ribadire ancora una volta il pieno supporto dell’Italia per questi importanti mesi che abbiamo di fronte”, ha aconcluso Meloni.