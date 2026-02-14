Ue, Meloni: d’accordo con Merz, deve fare di più per se stessa

Addis Abeba, 14 feb. (askanews) – “E’ evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l’Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più sulla sicurezza, sulla colonna europea della Nato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua partecipazione ai lavori dell’Unione africana, a proposito delle dichiarazioni di ieri del Cancelliere tedesco.