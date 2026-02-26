Ue, Meloni: decida se essere protagonista del suo destino o subirlo

Roma, 26 feb. (askanews) – “L’Europa è chiamata a scegliere se essere protagonista del proprio destino o limitarsi a subirlo”, “è un momento che richiede concretezza nell’azione, buonsenso e anche il coraggio di fare alcune scelte importanti in materia di competitività e sicurezza, sulla capacità dell’Europa di reagire a un contesto globale che sta cambiando rapidamente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi insieme al presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulidis.

“Competitività e autonomia strategica sono due facce della stessa medaglia”, ha ribadito.