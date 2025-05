Ue, Meloni: Italia in formato Weimar? Sempre pronti a confronto

Roma, 17 mag. (askanews) – “L’Italia è sempre disponibile a fare parte di tutti i formati che possono aiutare a migliorare il futuro dell’Ue”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, rispondendo a chi le chiedeva se l’Italia fosse disponibile a partecipare al formato Weimar (Germania, Francia, Polonia).

“Siamo in una stagione – ha aggiunto – in cui più ci parliamo senza esclusioni e apertamente e più siamo in grado di dare risposte sensate”. In un tempo in cui “le certezze sono in discussione” c’è “bisogno del contributo di tutti, particolarmente delle nazioni fondatrici ma anche tutte le altre: solo se troviamo una sintesi con l’obiettivo di essere più forti potremo dare un futuro diverso a questo continente”.