Ue, Meloni “Italia non intende usare fondi coesione per acquisto armi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo condotto una battaglia per escludere la possibilità che le risorse dei fondi di coesione venissero forzatamente dirottate verso le spese per la difesa, è rimasta una clausola per cui volontariamente le Nazioni possono fare questa scelta. Noi non possiamo impedire che altri la facciano, soprattutto Nazioni più esposte, ma per quello che mi riguarda proporrò al Parlamento di chiarire fin da subito che l’Italia non intende dirottare fondi di coesione sull’acquisto di armi”. Così il premier, Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo straordinario sulla difesa.

