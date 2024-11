Ue, Meloni “Orgoglio per Fitto vicepresidente Commissione”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire a Raffaele Fitto che sono orgogliosissima del lavoro che ha fatto come ministro, sono soprattutto orgogliosa di quello che farà come vicepresidente della Commissione europea”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con la Regione Puglia. “Penso che particolarmente debba essere orgogliosa la Puglia che oggi esprime il vicepresidente esecutivo dell’intera Europa”, sottolinea il premier.

“Voglio ringraziare il ministro Raffaele Fitto che tra massimo due giorni dovrà rassegnare le sue dimissioni da ministro della Repubblica per assumere un incarico che ci deve rendere orgogliosi come italiani. Un incarico di vicepresidente della Commissione europea con un portafoglio estremamente importante fatto di competenze strategiche, soprattutto per territori come questo, un portafoglio di circa 400 miliardi per questa programmazione, ma anche una Commissione che dovrà programmare il futuro ciclo, ha la delega al Pnrr con un portafoglio di 600 miliardi, complessivamente mille miliardi da gestire”, aggiunge il premier.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).