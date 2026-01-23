Ue, Meloni: scelga se essere protagonista suo destino o subirlo

Roma, 23 gen. (askanews) – “Questo vertice cade in una congiuntura storica particolarmente complessa, che impone all’Europa di scegliere se intenda essere protagonista del suo destino o piuttosto subirlo”. Così la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Germania.

“È dal nostro punto di vista una fase che richiede lucidità, responsabilità, coraggio e soprattutto l’intelligenza che è necessaria a trasformare le crisi in opportunità”, ha aggiunto Meloni.

Meloni ha detto che con la Germania, l’Italia lavorerà “ad ogni livello lavorando fianco a fianco su sfide cruciali per il nostro tempo, e posso dire che intendiamo mettercela tutta e fare la nostra parte per consolidare un’amicizia strategica per l’Europa intera”.