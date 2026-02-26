Ue, Meloni “Servono scelte concrete e coraggiose”

ROMA (ITALPRESS) – “Il semestre di presidenza cipriota arriva in un momento particolarmente complesso nel quale l’Europa è chiamata a scegliere se vuole davvero essere protagonista del proprio destino o limitarsi a subirlo. E’ un momento che richiede concretezza nell’azione, buon senso e anche il coraggio di fare alcune scelte importanti in materia di competitività, sicurezza, sulla capacità di reagire a un contesto globale che sta cambiando rapidamente”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, a Palazzo Chigi.

sat/gsl

(Fonte video: Palazzo Chigi)