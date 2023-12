Ue, Meloni: “Sul bilancio discussione difficile ma passi avanti”

“L’accordo penso possa rimanere alla portata”

Roma, 12 dic. (askanews) -“Noi concordiamo con la Commissione rispetto alla proposta fatta lo scorso 20 giugno nello spirito e nei volumi delle risorse richieste e continueremo a lavorare perché la revisione del bilancio garantisca risorse adeguate a tutte le principali sfide che l’Ue deve affrontare. Rivedere il bilancio pluriennale unicamente per reperire le risorse per l’Ucraina senza occuparci di quelle necessarie a contrastare le conseguenze della guerra sulla nostra società non aiuterebbe neanche l’Ucraina. Siamo al lavoro per cercare una soluzione equilibrata che preveda un mix di risorse nuove e di riallocazioni di bilancio e una revisione delle proposte di incremento formulate dalla Commissione”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.Insomma “razionalizzazione della spesa e flessibilità per spostare le risorse disponibili dove più necessario alla luce delle attuali sfide”, ha aggiunto Meloni; la “discussione è tutt’altro che semplice, tuttavia sono stati fatti passi avanti nelle ultime settimane” e l’accordo “penso possa rimanere alla portata” ha concluso.