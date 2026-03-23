Ue-Mercosur, dal 1° maggio accordo in applicazione provvisoria

Bruxelles, 23 mar. (askanews) – La Commissione europea ha compiuto oggi l’ultimo passo procedurale necessario per l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale Ue-Mercosur (ITA), in modo che possa cominciare ad avere effetto dal prossimo primo maggio.

Questo ultimo passo era l’invio, da parte della Commissione, di una “nota verbale” al Paraguay, custode legale dei trattati del Mercosur. La nota informa sull’attivazione dello strumento di applicazione dell’accordo commerciale interinale (Ita), in linea con quanto aveva deciso il Consiglio Ue il 9 gennaio scorso.

Per poter inviare la nota verbale bisognava che almeno uno dei quattro paesi del Mercosur avesse ratificato l’accordo. L’Ita si applicherà provvisoriamente dal primo maggio al commercio tra l’Ue e tutti i paesi del Mercosur che avranno completato le procedure di ratifica e ne daranno comunicazione entro la fine di marzo. Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto, mentre il Paraguay ha recentemente ratificato l’accordo e si prevede che invierà a breve la sua notifica.

“L’applicazione provvisoria – spiega la Commissione in una nota – garantisce l’eliminazione dei dazi su determinati prodotti fin dal primo giorno, creando regole prevedibili per gli scambi commerciali e gli investimenti. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’Ue potranno quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell’Accordo, mentre i settori sensibili dell’economia dell’Unione (soprattutto in campo agricolo, ndr) saranno pienamente protetti da solide garanzie”.

“L’applicazione provvisoria – sottolinea la Commissione -garantirà inoltre una più solida collaborazione tra Ue e Mercosur su questioni globali urgenti come i diritti dei lavoratori e il cambiamento climatico. Creerà catene di approvvigionamento più resilienti e affidabili, cruciali in particolare per il flusso prevedibile di materie prime critiche”.

Gli esportatori, ricorda la nota, potranno approfondire le modalità per trarre vantaggio da questo accordo attraverso la piattaforma “Access2Markets”. Tutte le informazioni saranno presto disponibili online.

“Oggi è un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come partner commerciale di primaria importanza. La priorità ora – ha dichiarato il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic – è quella di trasformare questo accordo Ue-Mercosur in risultati concreti, fornendo agli esportatori dell’Unione la piattaforma necessaria per cogliere nuove opportunità di commercio, crescita e occupazione”.

“L’applicazione provvisoria – ha rilevato il commissario – ci consentirà di iniziare a mantenere questa promessa”. E ha concluso: “Sono impaziente di vedere questo accordo realizzare il suo potenziale, rafforzando la nostra economia e consolidando la nostra posizione nel commercio globale, mentre completiamo tutte le procedure democratiche”.

Da notare che l’attivazione dell’Accordo provvisorio Ita non dovrà attendere la ratifica da parte del Parlamento europeo. Questa ratifica è stata rimandata a causa di una richiesta, inoltrata dall’Assemblea di Strasburgo alla Corte europea di Giustizia, di giudicarne la compatibilità dell’Accordo con i Trattati Ue. In caso di voto contrario dell’Europarlamento, l’Accordo Ita cadrebbe, mentre in caso di approvazione non cambierebbe nulla, e potrebbe continuare a essere applicato provvisoriamente. Per la parte esclusivamente commerciale, di competenza comunitaria, non è richiesta infatti la ratifica degli Stati membri che è necessaria, invece, per il più ampio Accordo di partenariato Ue-Mercosur.