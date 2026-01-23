Ue-Mercosur, Meloni: rivendico via libera, abbiamo riequilibrato accordo

Roma, 23 gen. (askanews) – Sul Mercosur “rivendico il lavoro fatto per rendere l’accordo più equilibrato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz.

“Ritenevamo che verso il mondo agricolo ci fossero degli squilibri, abbiamo lavorato in maniera serrata e abbiamo portato a casa alcune risposte molto importanti per tranquillizzare e difendere un asset fondamentale per l’Ue. A quel punto per noi è equilibrato e abbiamo dato il via libera”, ha sottolineato.