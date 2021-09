Ue: Minniti, ‘una difesa europea, ma sul serio’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Dopo la severissima lezione afghana il re è apparso, improvvisamente, nudo. In uno dei passaggi più delicati della recente storia dell’Occidente, a Kabul, mentre si effettuava una delle più imponenti operazioni di evacuazione di sempre, l’Europa, in quanto tale, non c’era. C’erano, in maniera encomiabile, singoli Stati membri. L’Italia in testa. Ma l’Europa no. Non ne aveva e non ha la capacità per farlo”. Lo scrive Marco Minniti in un intervento su Repubblica sulla difesa comune europea dal titolo ‘Una difesa europea, ma sul serio’.