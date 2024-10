UE-NATO: task force congiunta per affrontare minacce “autoritarie”

Milano, 29 ott. (askanews) – L’Unione europea e la NATO hanno concordato di creare una task force congiunta che affronterà le minacce percepite provenienti da stati “autoritari”, ha detto la Commissione europea. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Mark Rutte oggi si sono incontrati per la prima volta da quando è entrato in carica alla guida della Nato.

Von der Leyen e il Segretario Generale Rutte hanno entrambi sottolineato che l’impiego di soldati nordcoreani a sostegno della guerra di aggressione della Russia ha rappresentato una significativa escalation della guerra contro l’Ucraina, nonché una seria minaccia alla sicurezza europea e alla pace globale.

Hanno anche discusso della crescente assertività degli stati autoritari sulla scena mondiale. Questi stati sfidano i nostri interessi comuni, i nostri valori e i nostri principi democratici, utilizzando molteplici mezzi: politici, economici, tecnologici e militari.

Per affrontare queste minacce e sfide in evoluzione, la Presidente von der Leyen e il Segretario generale Rutte hanno concordato oggi di istituire una nuova task force di alto livello per rafforzare l’attuale cooperazione UE-NATO.

La pianificazione per il primo incontro della task force dovrebbe procedere nelle prossime settimane.