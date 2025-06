Ue, nel 2024 il 32% del bilancio alla transizione green

ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio dell’Unione Europea nel 2024 ha ottenuto risultati positivi sulle priorità fondamentali e ha risposto efficacemente alle crisi. E’ quanto emerge dalla relazione annuale sulla gestione e il rendimento presentata dalla Commissione Ue. Nel 2024, tra i numerosi risultati conseguiti, il bilancio ha sostenuto le transizioni verde e digitale, ha contribuito a rafforzare le capacità di difesa dell’Unione, ha continuato a fornire sostegno all’Ucraina e ha contribuito a rispondere alla crisi umanitaria in Medio Oriente. Una quota significativa di questi risultati è stata resa possibile dalla revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell’UE nel febbraio 2024, che ha incluso per la prima volta la revisione dei massimali di spesa.

Circa il 32% del bilancio combinato dell’UE e di NextGenerationEU ha sostenuto l’azione per il clima, il 7,6% ha sostenuto la biodiversità, il 9,2% ha sostenuto la transizione digitale. Inoltre circa il 19% del bilancio dell’UE ha contribuito a promuovere la parità di genere. Nel 2024 la politica agricola comune ha contribuito a creare circa 200 000 posti di lavoro.

