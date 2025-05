Ue, Nicoletta Verna vince l’European Union Prize for Literature

Nicoletta Verna con I giorni di Vetro, Einaudi Stile Libero, è la vincitrice dell’European Union Prize for Literature (Eupl), Premio dell’Unione Europea per la Letteratura, che celebra scrittrici e scrittori emergenti nel campo della narrativa, provenienti dall’Unione Europea e da altri Paesi aderenti. Il libro era stato al centro di polemiche perché escluso dai dodici finalisti del Premio Strega. L’edizione 2025 del Premio coinvolge 13 paesi: Austria, Belgio (comunità francofona), Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacchia, Spagna e Ucraina. Il Premio è organizzato da un consorzio formato da Federation of European Publishers (Fep) e da European and International Booksellers Federation (Eibf), con il sostegno del programma Europa Creativa. Per l’Italia a selezionare la candidata è stata la Fondazione Circolo dei lettori.Due le menzioni speciali per i candidati dal Belgio Philippe Marczewski con Quand Cécile (Quando Cécile), edito da Le Seuil, e dall’Irlanda: Sheila Armstrong con Falling Animals (Bloomsbury). “Le mie più sincere congratulazioni ai vincitori di quest’anno del Premio dell’Unione Europea per la Letteratura. Sono portavoce del nostro talento, della nostra diversità e dei nostri valori europei, e sono felice che, grazie a questo premio, possiamo far risuonare le loro storie oltre i confini, nelle menti e nelle immaginazioni di nuovi lettori” commenta Glenn Micallef, Commissario per l’Equità Intergenerazionale, Gioventù, Cultura e Sport. “Sono molto felice della vittoria di Nicoletta Verna che con I giorni di vetro (Einaudi) ha saputo conquistare questo significativo riconoscimento grazie alla potenza delle sue parole. E avere notizia di questa vittoria proprio qui, al Salone Internazionale del Libro di Torino, ci rende particolarmente orgogliosi” afferma Giuseppe Culicchia, direttore Fondazione Circolo dei lettori.