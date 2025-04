Ue, nuove risorse contro i cambiamenti climatici

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha annunciato un investimento di 86 milioni per sostenere cinque nuovi progetti strategici integrati nell’ambito del programma LIFE, con l’obiettivo di rispondere all’impatto dei cambiamenti climatici e migliorare la sicurezza idrica in Europa. I fondi previsti saranno destinati a interventi per la bonifica dei fiumi inquinati, al miglioramento della protezione dagli incendi e dalle inondazioni e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I progetti selezionati si trovano in Danimarca, Estonia, Polonia, Slovenia e Islanda e aiuteranno le autorità nazionali, regionali e locali ad attuare la legislazione ambientale e climatica nazionale ed europea. Si prevede che mobiliteranno ulteriori investimenti significativi provenienti da altre fonti di finanziamento dell’UE, come i fondi agricoli, strutturali, regionali e di ricerca, oltre a quelli nazionali e agli investimenti del settore privato.

