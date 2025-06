Ue, Panetta “Innovazione determinante per rilanciare la competitività”

ROMA (ITALPRESS) – L’innovazione è un “tema cruciale per il futuro dell’Europa e dell’Italia. In più occasioni ho sottolineato come l’innovazione sia determinante per rilanciare la competitività e la crescita sostenibile e duratura”. Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nel corso della conferenza “Competitività e innovazione: la risposta europea” promossa dalla Bei e dalla Banca d’Italia.

“L’innovazione non nasce per caso e nè può essere ottenuta solo aumentando le risorse – spiega -, il potenziale innovativo dipende dalla disponibilità di capitali di rischio e da forza lavoro qualificata ma anche da ecosistemi favorevoli”. L’innovazione è “il pilastro su cui costruire un nuovo modello di crescita dell’Europa. La produttività stagnante e il ritardo tecnologico rappresentano le fragilità dell’economia europea rispetto a quella degli Stati Uniti – ha detto ancora Panetta –. Occorre un cambio di passo deciso, occorre portare l’innovazione al centro del sistema economico europeo”.



“L’Italia deve colmare il divario con il resto d’Europa, spendiamo per l’Università sono l’1% del Pil, circa un terzo in meno della media europea, e con infrastrutture di trasferimento tecnologico limitate rispetto ai principali poli europei. Occorre investire meglio rafforzando i centri di eccellenza e valorizzando quelli minori attraverso reti di collaborazione. Ma l’intervento pubblico da solo non basterà”, ha spiegato.

“Nei prossimi anni l’Ue dovrà affrontare sfide decisive: dalla transizione verde a quella digitale fino alla difesa, sfide che richiederanno uno sforzo innovativo senza precedenti – ha sottolineato il governatore di Bankitalia -. E’ urgente completare la costruzione di un mercato europei dei capitali pienamente integrato in grado di finalizzare il risparmio verso progetti imprenditoriali ad alto potenziale. Solo una rinnovata spinta all’innovazione potrà rilanciare la produttività, garantire la crescita e assicurare all’Europa un ruolo di leadership stabile nel tempo”.

