Ue, Panozzo “Favorire digitalizzazione e innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa dovrebbe cercare di dare il massimo della libertà e dell’autonomia alle aziende affinché le innovazioni possano affiorire sempre più. Sulla digitalizzazione riteniamo che il Rapporto Draghi sia un’opportunità unica e possa dare agli europei le competenze e le capacità nell’interpretare al meglio i tool digitali che portano con sè anche un tema di inclusività e solidarietà”. Lo ha detto Thomas Panozzo, Country Managing Director di VINCI Energies, intervenuto ad “A view from Italy”.“In un tessuto europeo così eterogeneo, l’Europa dovrebbe fare un lavoro di messa in comunione dei capitali dei mercati e favorire un contesto di opening innovation – ha aggiunto Panozzo -. Tutte le aziende, come anche noi di VINCI Energies, devono avere a cuore il fatto che le nostre attività non siano estrattive ma rigenerative. Non è più soltanto una questione di generare profitti ma bisogna capire se lo facciamo in modo sostenibile. E’ fondamentale inoltre semplificare il testo unico sulle rinnovabili la cui complessità oggi rappresenta un grande deterrente per le aziende. Le nuove tecnologie hanno sempre più bisogno di elettricità ma occorre che anche la rete di distribuzione si rafforzi e diventi più flessibile”.

sat/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)