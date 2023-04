Ue, primo via libera alle norme sulla sostenibilità aziendale

Via libera dalla commissione gli Affari Legali del Parlamento europeo alle nuove regole sulla sostenibilità aziendale. Stando al testo, approvato con 19 voti a favore, 3 astenuti e 3 contrari, le imprese saranno obbligate a identificare e, se necessario, prevenire, eliminare o mitigare l’impatto negativo delle loro attività, e quella dei loro partner commerciali, sui diritti umani e sull’ambiente. Le nuove regole si applicherebbero alle imprese Ue con più di 250 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a 40 milioni di euro, nonché alle loro società madri con oltre 500 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a 150 milioni di euro. L’Eurocamera chiede che si applichino anche alle società non Ue con un fatturato superiore a 150 milioni di euro se almeno 40 milioni di essi siano stati generati in Ue. Le società che non rispettano le nuove regole saranno soggette a sanzioni che, stando alle richieste degli eurodeputati, potranno ammontare fino al 5% del fatturato mondiale netto dell’azienda sanzionata.