Ue: Prodi, ‘a Patto stabilità non si ritorna, politica non è formula matematica’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Al patto di stabilità non si ritorna. Quando l’ho definito stupido ho avuto grane terribili, perché ero presidente della Commissione, ma mi rifacevo ai miei studi. Ci sono anni in cui ci vuole un grande deficit e anni in cui ci vuole un grande attivo, nessuna regola matematica può essere messa. La politica è una cosa seria, non una formula matematica, ridurla di nuovo a formula matematica sarà impossibile”. Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di ‘e-venti’ su Sky Tg24.