Ue, Prodi: disprezzo di Trump fa leva su incapacità Europa a decidere

Milano, 9 dic. (askanews) – “Il disprezzo del presidente Usa ha potuto contare sull’incapacità dell’Ue di decidere che ha provocato debolezza esterna e interna con la nascita nazionalismi e populismi”. Lo ha detto l’ex Premier e Presidente della Commissione Ue Romano Prodi alla cerimonia di consegna del premio Ispi 2025 a lui assegnato.

“La debolezza dell’Ue rende facile il compito di un presidente che sta voltando le spalle alla storia del suo stesso paese, che odia la democrazia e vede il futuro del mondo in un rapporto diretto con dittatori e oligarchi o chiamateli poteri assoluti”.

“Questo è quello che sta facendo e che farà anche in futuro dall’Ucraina a qualsiasi altro orizzonte del mondo. Odia quindi l’Europa perché ha un disegno politico nuovo per gli Stati Uniti, spero provvisorio, in cui Europa è un impiccio”, ha concluso.