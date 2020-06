Ue: Prodi, ‘sciocchezza pareggio bilancio in Costituzione’**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Quando ero presidente della Commissione ho avuto più volte modo di affermare che il patto di stabilità era ‘stupido’: quando ci vuole un deficit ci vuole un deficit e, viceversa, se la situazione è attiva occorre avere un attivo. Porre la questione in termini aritmetici non mi è mai sembrato sano. Di contro, il discorso da parte dei tedeschi era sempre stato quello per cui il pareggio di bilancio era ‘sacro’, al punto di elevarlo a principio di rango costituzionale. Abbiamo fatto una sciocchezza a inserirlo anche noi”. Lo dice Romano Prodi in un’intervista al Think magazine “Riparte l’Italia”.