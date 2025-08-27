Ue, Prodi: unanimità sucidio dell’Europa, referendum per eliminarla

Roma, 27 ago. (askanews) – “Finché non finisce l’unanimità non si esiste. È il suicidio dell’Europa”. Lo ha detto Romano Prodi in una intervista a Repubblica. Per evitarlo, è il suggerimento dell’ex presidente della Commissione Ue, “facciamo un grande referendum informale e chiediamo alle persone: volete un’Europa in grado di decidere? Volete togliere l’unanimità che è nemica della democrazia? Di fronte alle grandi scelte, la passione per l’Europa ritorna perché si fa politica solo se si affrontano i veri problemi. Bisogna scegliere di decidere, oppure andare a casa e fare dell’Unione europea un semplice trattato commerciale”.