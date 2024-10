Ue, pronta mozione maggioranza per voto Camere: condanna Iran e attacchi a Unifil

Roma, 14 ott. (askanews) – Domani, nella discussione parlamentare dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì 17 e 18 ottobre prossimi, la maggioranza di governo darà una nuova prova di compattezza. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia presenteranno e voteranno infatti una risoluzione unitaria, “come d’altronde abbiamo sempre fatto in questi ultimi due anni e come faremo anche questa volta”, confida un esponente di Fratelli d’Italia.

Sul fronte del Medio Oriente, la risoluzione impegnerà il governo – secondo quanto si legge in una bozza – a “condannare con forza l’attacco iraniano dello scorso 1° ottobre contro Israele”, a “proseguire nell’impegno diplomatico per una soluzione alla crisi di Gaza con l’obiettivo di giungere ad un cessate il fuoco immediato, al rilascio di tutti gli ostaggi” e a continuare “l’azione per creare le condizioni che possano condurre ad una soluzione basata sul principio dei ‘due Stati'”.

Inoltre, la risoluzione invita l’esecutivo a “dedicare la massima attenzione alla situazione in Libano e lavorare con i principali partner internazionali per garantire un immediato cessate il fuoco lungo la Linea Blu e la piena applicazione della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite” nonché a “valorizzare il fondamentale ruolo di stabilizzazione della missione delle Nazioni Unite Unifil nel Libano Meridionale, condannando la palese violazione della Risoluzione 1701 con i recenti attacchi ad Unifil da parte dell’esercito israeliano”.