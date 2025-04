Ue, Rsf boccia codice buone pratiche Ue su Intelligenza artificiale

Bruxelles, 2 apr. (askanews) – “Reporters sans frontières” (Rsf), l’organizzazione non governativa che difende i giornalisti arrestati, la libertà di stampa, il diritto d’informare e di essere informati nel mondo, ha annunciato oggi di aver abbandonato l tavolo dei negoziati in corso a Bruxelles sull’elaborazione del “Codice di buone pratiche”, che è previsto dal Regolamento Ue sull’Intelligenza artificiale (“AI Act”) per i modelli di IA per finalità generali (come Gpt-4 di OpenAI).

Il codice sarà una sorta di manuale di istruzioni destinato ai fornitori di modelli di IA per garantire la corretta applicazione delle nuove norme, in particolare nell’individuare, valutare e minimizzare i rischi sistemici per la democrazia, i diritti fondamentali, lo stato di diritto, la salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente.

“La terza bozza del Codice di buone pratiche del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act”, che è stata pubblicata l’11 marzo scorso dall’Ufficio dell’IA europeo, “rimane ampiamente insufficiente. Dopo aver lavorato invano per sei mesi al tavolo delle trattative, Rsf denuncia la mancanza di garanzie sul diritto all’informazione e il peso esorbitante dell’industria in questo processo”. Rsf, perciò, “mette fine alla sua partecipazione alla stesura del testo e abbandona il tavolo delle trattative”, si legge in un comunicato emesso dal direttore generale dell’Organizzazione, Thibaut Bruttin, che denuncia come la bozza del Codice sia stata elaborata negli ultimi tre mesi “sotto la pressione crescente dei Big Tech”.

Per Brutti, “la conclusione è chiara: le preoccupazioni relative all’informazione sono state gradualmente rimosse da quello che dovrebbe essere uno strumento di autoregolamentazione per i progettisti di IA, per dimostrare il loro rispetto per i principi difesi nel regolamento europeo entrato in vigore il 1° agosto 2024”.

“Manca – sottolinea il direttore generale di Rsf – la necessaria attenzione alla tutela delle informazioni affidabili: il diritto all’informazione non è menzionato nel testo. Sono assenti anche i rischi associati allo sviluppo non regolamentato dell’intelligenza artificiale per informazioni affidabili, come i ‘deepfake’, la proliferazione di siti di fake news automatizzati o persino la disinformazione infiltrata nei ‘chatbot’. I diritti fondamentali, come i rischi sistemici per l’integrità delle elezioni democratiche, sono relegati in appendice e la loro presa in conto è facoltativa”.

“Poiché non vi è alcuna prospettiva che queste questioni fondamentali vengano prese in considerazione quando verrà annunciata la versione definitiva del testo” che è prevista entro il 2 maggio, “Rsf, che ha partecipato alla stesura del Codice, ha annunciato che abbandonerà il tavolo delle trattative”, perché si tratta, spiega il direttore generale dell’Organizzazione, “di un esercizio ormai destinato al fallimento”.

Secondo Rsf, “il Codice non contiene una sola disposizione concreta per combattere i pericoli comprovati che l’IA pone all’accesso a informazioni affidabili. Le questioni democratiche non possono essere relegate, come lo sono oggi, a un’appendice. Difendere il diritto all’informazione non è un’opzione, ed è intollerabile ciò sia trascurato fino a questo punto da un testo europeo, anche se provvisorio”, afferma Bruttin.

“Non siamo stati ascoltati e non faremo il ruolo degli utili idioti. Invece di avviare un traballante tentativo di autoregolamentazione incoraggiato dalla Commissione europea, le istituzioni devono posizionarsi come garanti della regolamentazione democratica delle attività tecnologiche che rivoluzioneranno il futuro del giornalismo”, conclude il direttore generale di Rsf.