Ue, Salvini: mi trovo benissimo con Giorgia e non giudico scelte alleati

Roma, 13 lug. (askanews) – “Mi auguro che tutte le forze di centrodestra possano trovare una convergenza per contrastare l’Europa a trazione socialista, eco-fanatica, filo-cinese e filo-islamica, tutto tasse, sbarchi e nuova democrazia. Von der Leyen e compagnia stanno purtroppo confermando un atteggiamento arrogante: il loro patto con gli estremisti verdi è pericoloso, ma non giudico eventuali scelte degli alleati. Con Giorgia mi trovo benissimo, è molto brava e sta lavorando con grande impegno e ottimi risultati”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista sul ‘Secolo XIX’ in merito alla partita sulla presidenza della commissione europea.