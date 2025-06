Ue, Salvini: minaccia non viene da Russia ma da invasione islamica

Milano, 9 giu. (askanews) – “Per i nostri figli la minaccia non arriva da Est, da improbabili carri armati sovietici, ma arriva da Sud, è l’invasione di clandestini in prevalenza islamici, finanziata e organizzata nel silenzio di Bruxelles”. Lo ha affermato il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo sul palco dell’evento organizzato in Francia dai Patrioti.

“Nessun debito europeo per comprare altri armi come dice Macron, nessun fantomatico esercito europeo per fomentare altre guerre. Ogni sforzo va indirizzato per la pace e la fine dei conflitti. Nuove minacce e nuove sanzioni allontanano la fine delle guerre: tutti ascoltino le parole di pace e saggezza del papa”, ha ribadito Salvini.