Ue, Salvini: Patrioti per l’Europa contrasterà inciuci coi socialisti

Lega nel “terzo gruppo” dell’Europarlamento, commento leader leghista

Roma, 8 lug. (askanews) – “Giornata importantissima oggi per l’Italia e per la Lega perché nasce a Bruxelles il terzo gruppo all’Europarlamento. Nasce per contrastare ogni inciucio coi socialisti filoislamici, filocinesi, gli estremisti del green deal, delle auto elettriche ad ogni costo. Per difendere il lavoro, la famiglia, il futuro dei nostri giovani e la sicurezza dei cittadini italiani ed europei noi abbiamo indicato il generale Roberto Vannacci come vicepresidente di questo gruppo. È finalmente l’occasione di cambiare questa Europa, come hanno chiesto milioni di cittadini con il loro voto”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, commentando in un video la nascita del gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo.