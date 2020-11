Ue: Salvini, ‘task-force Conte su Recovery pazzia, serve altro’**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Siamo su Scherzi a parte? Conte preannuncia un’altra ‘task force’, stavolta con 300 persone, per gestire soldi e progetti del Recovery Fund. Ma siamo matti? È questa la “collaborazione” invocata dal presidente Mattarella? Si coinvolgano Sindaci, governatori, imprese, associazioni, oltre a tutte le forze politiche scelte dagli italiani: c’è in ballo il futuro dell’Italia per i prossimi vent’anni, non la poltrona di Conte per i prossimi due”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.