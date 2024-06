Ue, Schlein a Meloni: senza alleanze strategiche Italia non conterà

Roma, 26 giu. (askanews) – “I problemi non sono le amicizie ma con chi costruire alleanze strategiche per ottenere risultati per l’Italia, il problema è il rischio dell’isolamento del nostro paese che vuol dire non contare, con buona pace delle passerelle del G7”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, interviene alla Camera sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.

In quel G7, ricorda Schlein, “l’unica notizia è stata che Meloni è stata l’unica leader donna che cancella la parola aborto. Dice che non vuole inciuci con la sinistra? Non si preoccupi questa sinistra non li vuole e non si meravigli che i socialisti non vogliano allearsi con voi conservatori” nel Parlamento europeo.