Ue, Schlein: avanti su integrazione con chi ci sta o rimarrà schiacciata

Roma, 24 gen. (askanews) – “L’Unione europea o fa un salto in avanti di integrazione o rimane completamente schiacciata dall’ aggressività commerciale e militare che la circonda, torniamo a chiedere all’Ue di superare l’unanimità e di andare verso cooperazioni rafforzate, partire con chi ci sta, per fare un salto in avanti di integrazione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Sutri per ricordare David Sassoli.

“Oggi ricordiamo un grande italiano e un grande europeo, David Sassoli – ha detto – quanto avremmo bisogno oggi delle idee, valori e battaglie portate avanti dal presidente del parlamento europeo”.

Schlein insiste sulla necessità di un piano “di investimenti comune, un piano industriale e sociale europeo” perchè “la democrazia è connessa alla giustizia sociale, come diceva Sassoli, tanti europei fanno fatica ad arrivare a fine mese e perdono fiducia nelle istituzioni e nella democrazia”.