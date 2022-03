Ue, scuola: tre progetti italiani vincono il premio europeo eTwinning

La Commissione europea e l’Unità centrale eTwinning hanno annunciato i progetti vincitori dei Premi europei eTwinning 2022. eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Dopo una selezione dei 1824 progetti candidati nelle 4 categorie per fascia d’età e nella categoria speciale per Initial Vocational Education and Training (IVET), sono 3 i progetti vincitori con 5 docenti italiani coinvolti (inclusi i secondi posti), che, con le loro classi e i rispettivi partner internazionali, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento europeo per il lavoro svolto in eTwinning. Tra le categorie per fascia d’età sponsorizzate dalla Commissione europea, sono due i progetti che hanno visto la partecipazione di docenti italiani: “DISCONNECT – Dive Into Social Communities Or Networks Navigating Everyday Completely Truthfully” per la categoria 12-15 anni, di Giacinta Fogli, del Liceo Statale “Ludovico Ariosto” di Ferrara e “eTw-T-R-A-I-N”, nella categoria 16-19 anni, che vede tra i partner la docente Stefania Pesce dell’ IIS “8 Marzo-K. Lorenz” di Mirano (VE). In quest’ultima categoria di età, sono 3 i docenti italiani premiati come “runner up” ossia secondi classificati con il progetto “A Speech Which Can Reach”: Christine Zingerle e Claudia Pellegrini del Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums di Merano (BZ) e Rita Giovanna Ogliari, dell’IISS “G. Galilei” di Crema. La cerimonia ufficiale di premiazione avverrà nel corso della prossima Conferenza europea eTwinning, in programma a novembre, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea.