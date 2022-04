Ue, soluzioni internet sottomarine: Wsense vince a Bruxelles

La ditta italiana Wsense, società che fornisce soluzioni internet sottomarine, si aggiudica a Bruxelles il Blueinvest Award, il premio dedicato all’innovazione nella Blue Economy organizzato dalla Commissione Europea, nella categoria “Ocean Observation” relativa ai prodotti ed alle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e pensate per l’osservazione degli oceani.

L’azienda, fondata da Chiara Petrioli, professoressa dell’Università La Sapienza di Roma, è una società pensata per portare sul mercato tecnologie brevettate per creare reti wireless sottomarine, per il monitoraggio e lo sfruttamento ecosostenibile degli ambienti marini. “Wsense sta vivendo una fase di forte crescita, anche grazie alla maggiore attenzione rivolta alle tecnologie sottomarine ed alla sostenibilità ambientale. Questo riconoscimento conferma la validità e l’elevata innovazione del nostro progetto, che contiamo di potenziare ulteriormente nei prossimi mesi ed anni, in Italia e nel mondo”, ha commentato Petrioli.

“Vedere un’impresa italiana guidata da una donna imporsi come eccellenza a livello internazionale, tanto più in un settore strategico come quello della Blue Economy, è per me motivo di grande orgoglio”, ha commentato l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, componente della commissione Pesca del Pe.

“Per questo – ha aggiunto – ho voluto incontrare al Parlamento Europeo Chiara Petrioli. Si tratta di tecnologie all’avanguardia assoluta, che trovano applicazione nell’acquacoltura, nel monitoraggio ambientale, ma anche nel campo della difesa. Sono imprese come questa che mi danno speranza per il futuro”.