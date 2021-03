Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Aumenta la fiducia degli imprenditori e dei manager verso l’Unione europea ed è molto apprezzato lo strumento del Next Generation Eu. Secondo i risultati del sondaggio condotto al 32esimo workshop The European House – Ambrosetti, la fiducia nelle istituzioni europee alla luce della gestione della crisi economica legata al Covid-19 è aumentata per il 64,9% dei partecipanti, è diminuita per l’8,1% ed è rimasta invariata per il 27%.