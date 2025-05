Ue, stop a consumo energetico di dispositivi elettrici in standby

Bruxelles, 12 mag. (askanews) – Sono entrate in vigore il venerdì scorso le nuove norme Ue sulla progettazione ecocompatibile (regolamento “Ecodesign”), adottate nell’aprile 2023, che impongono di limitare drasticamente il consumo energetico per i dispositivi elettrici e gli elettrodomestici lasciati in modalità standby. Lo ha sottolineato oggi la Commissione europea, con una nota in cui ricorda che le norme si applicano ai nuovi prodotti immessi sul mercato nell’Unione a partire dal 9 maggio, anche se alcuni limiti saranno introdotti in due fasi nei prossimi quattro anni.

Le modifiche tengono conto dei progressi tecnologici compiuti negli ultimi anni, ed estendono i limiti di consumo ai prodotti che utilizzano alimentatori esterni a bassa tensione, come router Wi-Fi e altoparlanti wireless. Per la prima volta, i limiti si applicano anche a mobili, tapparelle e tende motorizzati, che sono venduti in volumi crescenti nell’Ue.

Finora, la maggior parte dei dispositivi ed elettrodomestici continuava a consumare elettricità anche dopo lo spegnimento o in modalità “standby”. Le nuove misure, sottolinea la nota della Commissione, consentiranno all’Ue di risparmiare 4 TWh (terawattora) di elettricità all’anno entro il 2030, l’equivalente di quasi il doppio del consumo annuo di elettricità di Malta, che sarebbe sufficiente ad alimentare oltre 1 milione di auto elettriche. Questo risparmio energetico, inoltre, ridurrà di 1,4 milioni di tonnellate le emissioni annuali di CO2 nell’Unione. Di conseguenza, i consumatori beneficeranno di bollette energetiche più basse, con un risparmio complessivo stimato a 530 milioni di euro all’anno entro il 2030.

Le nuove norme impongono inoltre di rendere accessibili ai consumatori informazioni dettagliate sul consumo degli apparecchi in modalità standby, consentendo loro di prendere decisioni informate e consapevoli sui prodotti che acquistano.