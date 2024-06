Ue, Tajani: non chiudere la porta della maggioranza a Ecr

Bruxelles, 17 giu. (askanews) – Come previsto in Europa “il Ppe presenterà due candidature: Ursula von der Leyen come presidente della Commissione e Roberta Metsola come presidente del Parlamento. Per noi è fondamentale avere la guida della Commissione e del Parlamento. Stiamo discutendo, credo che non si possano chiudere le porte ai conservatori: il Parlamento europeo non può chiudersi in una maggioranza a tre. Bisogna tenere ben differente la posizione dei Conservatori da quella di Identità e democrazia e da quella dei Verdi. Non possiamo fare concessioni ai Verdi perchè abbiamo bisogna avere una politica europeo e non fondamentalista”. Lo ha detto Antonio Tajani, a margine del summit Ppe a Bruxelles.