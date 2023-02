Ue-Tanzania, primo business forum. Roma-Dar es Salaam: via alla Sport Academy, Lombardi firma l’intesa

Giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2023, si è tenuta a Dar es Salaam la prima edizione dell’EU-Tanzania Business Forum. Si è trattato di un evento che ha consentito alle imprese europee di approfondire la loro conoscenza delle opportunità economiche e di investimento offerte dalla Tanzania.I lavori sono stati aperti dal vice Presidente Philip Mpango alla presenza di numerosi ministri e la cerimonia di chiusura ha visto la partecipazione del presidente di Zanzibar Hussein Mwyni. Da parte europea, erano presenti il ministro francese per il Commercio con l’Estero, Olivier Becht, la vice Segretaria Generale del Seae, Helena Konig ed il vice Presidente della Bei, Thomas Ostros. Hanno preso parte all’evento una ventina di imprese italiane operanti nei settori delle infrastrutture, della formazione, agricolo, alimentare, farmaceutico, minerario e dei servizi. Erano anche presenti il consigliere Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield, Global Head of Italian Infrastructure Industry di Maeci e Ance e Letizia Pizzi, Direttrice Generale di Confindustria Assafrica e Mediterraneo. A margine dell’evento, l’Ambasciatore Marco Lombardi ha ospitato in Residenza la cerimonia di firma della creazione di una Sport Academy italo-tanzaniana che è stata realizzata grazie al contributo dello studio di avvocati italiani Bergs e More. Ha presenziato all’evento la Ministra della Cultura e dello Sport, Pindi Chana.