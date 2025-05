Ue, tasso di occupazione al 76%

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 il tasso di occupazione medio nell’Unione europea ha raggiunto il 76%, il livello più elevato dall’inizio delle serie storiche nel 2009. Lo riporta Eurostat, secondo cui gli occupati tra 20 e 64 anni sono 197 milioni, lo 0,5% in più rispetto al 2023. I dati più alti sono stati registrati nei Paesi Bassi e Malta, con l’83% degli occupati e nella Repubblica Ceca. I più bassi in Italia, 67%, Grecia e Romania. L’anno scorso, il tasso di sovraqualificazione, che si verifica quando persone con un’istruzione terziaria sono impiegate in professioni che non richiedono un livello di istruzione così elevato, è del 21% e riguarda più le donne che gli uomoni. Il dato più elevato è stato registrato in Spagna, seguita da Grecia e Cipro, il più basso in Lussemburgo, Croazia e Repubblica Ceca.

