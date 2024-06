Ue, Ucraina spinge per processo adesione dinamico a partire da 2025

Roma, 25 giu. (askanews) – Le autorità ucraine intendono raddoppiare gli sforzi per accelerare i negoziati di adesione all’Unione Europea a partire dal 2025, quando la presidenza del Consiglio Ue sarà assunta dalla Polonia. Lo ha dichiarato il vice primo ministro ucraino, Olha Stefanishyna. La settimana scorsa, la presidenza belga del Consiglio dell’UE ha dichiarato che il Consiglio aveva approvato l’avvio dei negoziati di adesione dell’Ucraina e della Moldova a partire dal 25 giugno.

Il primo ministro moldavo Dorin Recean e Stefanishyna dovrebbero partecipare ai colloqui, ha riferito ieri una fonte di alto rango a Bruxelles. “A partire dal 2025, noi [l’Ucraina] spingeremo per un processo di adesione molto dinamico”, ha dichiarato Stefanishyna al Financial Times in un’intervista. I colloqui di adesione dovrebbero iniziare prima che l’Ungheria, che è solita rallentare le decisioni sul sostegno all’Ucraina, assuma la presidenza semestrale di turno del Consiglio il 1 luglio. Pertanto, i negoziati più efficienti dovrebbero iniziare il 1 gennaio 2025, quando la presidenza sarà detenuta dalla Polonia, ha riferito il Financial Times, citando funzionari dell’Ue sotto anonimato. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che Budapest si concentrerà sull’integrazione europea dei Paesi balcanici quando assumerà la presidenza semestrale di turno dell’Unione Europea a luglio.

Nel giugno 2022, l’Ue ha concesso lo status di Paese candidato a Moldova e Ucraina. Altri cinque Paesi sono tra i candidati, come la Turchia, che ha lo status dal 1999 e sta negoziando l’adesione con il governo turco.