Ue, Urso: su Ets “svolta storica, riconosciute le ragioni dell’Italia”

Roma, 20 mar. (askanews) – “Le posizioni espresse dalla presidente Von der Leyen e le successive decisioni assunte stanotte dal Consiglio europeo indicano che finalmente l’Europa si muove sulla strada indicata dall’Italia: una strada condivisa da un sempre crescente e più ampio fronte di Stati membri”. Lo dichiara con un comunicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, definendo la posizione espressa una “una svolta storica”.

“È di grande rilevanza – continua Urso – il riconoscimento che la prossima revisione dell’ETS affronterà, da subito, proprio le questioni rilevanti per il nostro Paese, come l’estensione delle quote gratuite per le industrie energivore e la volatilità del prezzo degli ETS, condizionata anche dalla speculazione finanziaria. Altrettanto significativo è che la Commissione lavorerà già da lunedì con il nostro Governo proprio su quanto previsto dal decreto bollette ‘per affrontare – come riconosciuto dalla stessa von der Leyen – le specificità italiane'”.

“Ancora una volta il Presidente Meloni è riuscito, quando pochi lo ritenevano possibile, a far breccia indicando con responsabilità la strada giusta all’Europa e tutelando al meglio gli interessi della nostra Nazione, delle nostre imprese, del nostro sistema sociale e produttivo”, ha concluso il ministro.