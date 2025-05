Ue-Usa, Meloni: destini interconnessi, Italia facilita dialogo

Bologna, 27 mag. (askanews) – “Il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale: per mantenere la forza dell’Occidente, i nostri destini sono interconnessi. Durante la mia visita a Washington ho proposto un incontro a Roma fra Ue e Usa. Un primo incontro è avvenuto il 18 maggio a Palazzo Chigi con Vance e von der Leyen. È stato l’inizio di un dialogo che l’Italia ha continuato a facilitare in questi giorni, e che va portato avanti, se posso permettermi, con un approccio più politico che burocratico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confindustria in corso a Bologna.