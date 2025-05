Ue-Usa, Meloni: problemi da superare ma spero oggi nuovo inizio

Roma, 18 mag. (askanews) – Tra Unione europea e Usa “ci sono molte questioni da discutere, dei problemi che vanno superati ma sappiamo soprattutto quanto le relazioni tra Ue e Usa siano fondamentali nell’ambito di un Occidente che vuole mantenere la sua unità, la sua forza, essere ancora in grado di disegnare la rotta” e “spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una breve dichiarazione all’inizio dell’incontro con il vice presidente americano JD Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi.

“Quando un mese fa ero stata ospite di Donald Trump alla Casa Bianca avevo proposto un incontro tra Unione europea e Usa”, ha ricordato, ringraziando Vance e von der Leyen “per aver offerto questa occasione”.

Nella parte di dichiarazione in inglese, Meloni ha detto che oggi “possiamo scambiare i nostri punti di vista e andare avanti”. “Sappiamo – ha ribadito – quanto la nostra relazione sia importante per un Occidente forte, per la nostra civiltà, e anche per le relazioni economiche che ammontano al 30% degli scambi mondiali”, ha detto ancora, auspicando un dialogo “franco e aperto. Non dimentichiamo quanto siamo importanti gli uni per gli altri”, ha concluso.

In particolare per quanto riguarda i dazi, ha ricordato, “la competenza in Europa è della Commissione, il ruolo dell’Italia è legato alla necessità e alla voglia di favorire il dialogo. Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui per discutere di tutto questo”.