Ue, verso incontro Meloni-Merz sabato a Roma

Roma, 14 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe incontrare sabato pomeriggio a Palazzo Chigi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Roma per la cerimonia di intronizzazione di papa Leone XIV. E’ quanto si apprende da fonti di governo, anche se l’appuntamento non è stato ancora confermato ufficialmente.

I due, come comunicato da Palazzo Chigi, si sono sentiti telefonicamente lo scorso 9 maggio per “uno scambio sui principali temi internazionali e europei, a partire dal rilancio della competitività europea – e in particolare del settore automobilistico – e dalla gestione del fenomeno migratorio”. Anche oggi, parlando alla Camera, la premier ha sottolineato che “con l’avvio del mandato del cancelliere Merz, abbiamo già iniziato a confrontarci su come Italia e Germania, le due principali potenze manifatturiere d’Europa, possano insieme dare un contributo concreto al rilancio della nostra base industriale, in primis del settore dell’auto. È un dialogo già avviato, rispetto al quale sono molto fiduciosa”.

Meloni, nel fine settimana, dovrebbe vedere anche il nuovo primo ministro canadese Mark Carney.