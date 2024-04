Ue, via libera dal Parlamento alla riforma del mercato del gas

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Parlamento Europeo alla riforma del mercato del gas. Si tratta di un pacchetto che include una direttiva e un regolamento che mirano a decarbonizzare il settore energetico dell’Unione, migliorando la produzione e l’integrazione di gas rinnovabili e idrogeno. Queste misure hanno anche l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento energetico messo in crisi dalle tensioni geopolitiche, in particolare la guerra russa contro l’Ucraina, e di affrontare i cambiamenti climatici.

fsc/gsl