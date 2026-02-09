Ue, Von der Leyen: dobbiamo rivedere linee guida su fusioni imprese

Bruxelles, 9 feb. (askanews) – La Commissione europea sta rivedendo le sue “Linee-guida sulle Concentrazioni” delle imprese, con l’obiettivo di “consentire alle aziende europee di raggiungere la dimensione necessaria per competere efficacemente a livello internazionale. Pur mantenendo un’efficace tutela dei consumatori, le concentrazioni aziendali saranno pertanto valutate per i loro effetti sulla concorrenza, l’innovazione e la resilienza nei mercati europei e globali”.

Lo annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una lettera che ha inviato oggi ai capi di Stato e di governo dell’Ue, in vista del Consiglio europeo informale convocato giovedì prossimo nel castello di Alden Biesen, a 100 km da Bruxelles, e dedicato alla competitività economica dell’Unione e al completamento del mercato unico.

“Faremo in modo che una più profonda integrazione del mercato unico migliori la concorrenza effettiva in condizioni convergenti in tutta Europa, facilitando così anche la crescita su larga scala a livello globale”, spiega ancora von der Leyen.