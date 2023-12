Ue, Zanni(Lega): non prendiamo lazioni da chi va a braccetto con sinistra

Roma, 4 dic. (askanews) – “Nessuna lezione né dalle sinistre né da chi per anni è stato con loro a braccetto, condividendo ogni provvedimento contro l’Italia. Noi non possiamo stare a Bruxelles con una sinistra che ha sempre voluto frontiere spalancate e approvato nuove tasse sulle auto e sulla casa, follie estremiste e ideologiche a danno di imprese, lavoratori e famiglie. Noi vogliamo guidare l’Europa, non subirla”. Lo dichiara il presidente dell’ eurogruppo Id.l Marco Zanni, europarlamentare della Lega.